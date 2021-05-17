السفير السعودي في البحرين : اكتمال الاستعدادات لاستقبال المواطنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أن السفارة أكملت كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين مع رفع تعليق السفر من المملكة العربية السعودية وفتح منفذ جسر الملك فهد.

استقبال المواطنين في البحرين

وأوضح سموه أن السفارة ترحب بقدوم المواطنين السعوديين لزيارة مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد ضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة البحرينية.

وأشار سموه إلى أنه بمجرد دخول متابعات الخليج 365 السعودي إلى البحرين سيتلقى رسالة نصية تحوي جميع معلومات السفارة والأرقام التي تخصها في حال الرغبة في التواصل معها.

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