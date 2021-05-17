تجنبوا استخدام المراحيض عند السفر للخارج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، جميع الأفراد الذين سوف يسافرون للخارج مع رفع تعليق السفر للخارج اعتبارًا من اليوم إلى ضرورة الحرص على اتباع بعض الإجراءات الصحية.

الإجراءات الصحية عند السفر للخارج

وقال إن هذه الإجراءات تشمل ما يلي:

الحرص على ارتداء الكمامة الصحية ذات الاستخدام الواحد والتخلص الآمن في نهاية اليوم وعدم إعادة استخدام الكمامة مرة أخرى، والحرص على تطبيق التباعد الجسدي وخصوصًا في الأسواق والمولات، تعقيم اليدين بشكل دائم.

الحد من استخدام دورات المياه الخارجية، واختيار دورات المياه النظيفة، مع ملاحظة أن هناك دورات مياه في المولات والأسواق الكبيرة يتم دفع مبلغ بسيط ورمزي للدخول فيها، وهذه أضمن من حيث النظافة وتوفر بعض المستلزمات.

تجنب ملامسة الأسطح الخارجية، ومنها السلالم الكهربائية ولوحات المصاعد، وفي حال استخدامها ضرورة تعقيم اليدين لضمان عدم انتقال العدوى -لا سمح الله- ومحاولة قدر الإمكان استخدام اليد اليسرى لتفادي أي احتكاك بالوجه.

التقيد بالتدابير الاحترازية

وبين أن تحصين الفرد بالجرعتين لا يعني تجاهل الأنظمة الصحية، إذ إن وضع الفيروس مازال نشطًا إلى الآن في جميع دول العالم، ويستدعي الحيطة والحذر، فما زلنا إلى الآن في مرحلة التحديات ومواجهة تداعيات الفيروس، ومع استمرار الإجراءات الوقائية وحدوث مناعة القطيع بالتأكيد سيتراجع الفيروس تدريجيًا إلى أن يتلاشى، لذا فإنه ليس أمامنا سوى التقيد بالتدابير الاحترازية الصحية.

الاهتمام بالأطفال المرافقين

وشدد الدكتور محمد، في ختام حديثه على ضرورة الاهتمام بالأطفال المرافقين للمسافرين، وتوجيههم بكل الاشتراطات الصحية، فهم أكثر عرضة لاكتساب أي عدوى بسبب كثرة ملامستهم للأسطح الخارجية، مع ضرورة إرشادهم بتعقيم اليدين بين حين وآخر، والحرص على التغذية الجيدة، والنوم الصحي، فكل هذه الأمور تعزز من مناعة الفرد.

شارك الخبر