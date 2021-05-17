شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط 83 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 83 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة. ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 83 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة. وتم ضبط 31 مخالفًا لرعيهم 1146 رأسًا من الإبل في مواقع ممنوعة، بالإضافة لـ 48 مواطنًا بحوزتهم 79 م3 من الحطب المحلي معروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض ومحافظة جدة. كما تم إيقاف 3 مخالفين لنهلهم الرمال وتجريف التربة بمحافظة جدة. وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.