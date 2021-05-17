شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم إخراج الزكاة عن الصغار إذا كانت لديهم حسابات توفير شخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم إخراج الزكاة عن الصغار إذا كانت لديهم حسابات توفير شخصية.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "فتاوى" المذاع على قناة "السعودية"، أنه يجوز ذلك لكون أن الزكاة واجبة كل على مسلم.

وأضاف أن الزكاة واجبة على الصغار والقاصر إذا كان مالكا نصابا وحال عليه الحول، مشددًا على الكبار بضرورة إخراج الزكاة عن الصغار واستثمار أموالهم.