شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انطلاق أكثر من 225 رحلة جوية من مطار الملك خالد الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت اليوم الاثنين أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار سراييفو الدولي، وذلك بعد قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وذكر تقرير تلفزيوني أنه تم انطلاق أكثر من 225 رحلة جوية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض و9 مطارات سعودية أخرى.

وأكد عدد من المسافرين، على حرصهم على تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وأعرب العديد من المسافرين عن سعادتهم بعد رفع قرار تعليق السفر، خاصة انهم تمكنوا من استكمال دراستهم.

وكانت هيئة الطيران المدني اليوم الاثنين، قد أصدرت دليلاً إرشادياً محدثاً للمسافرين أبرزت من خلاله اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقاً للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة.