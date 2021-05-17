شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شقيقان يقطعان 60 كيلو من أجل التطوع في العمل الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص طبيبان أشقاء على التطوع في العمل الطبي، حيث يعملان بعد نهاية الدوام الرسمي في المستشفيات التي تحتاج متطوعين وبدون مقابل

وقال الشقيقان وليد وعبدالله القحطاني أنهما تعودا منذ الصغر على المشاركة في حملات التوعوية، وعندما تقدما في المراحل التعليمية نمت الفكرة لديهما.

وأضاف الطبيبان أنهما يخصصان يومان في الأسبوع للتطوع في المستشفيات، مشيرين إلى أنهما يقطعان أكثر من ٦٠ كيلو للوصول إلى تلك المستشفيات.

وأشارا إلى أنه على الرغم من المشقة والإرهاق الا أنهما يشعران بالفرحة عند مساعدتهما للأشخاص بدون مقابل، وأكدت أن عمل الخير ليس محصور في مجال بعينه فكل صاحب مهنة يستطيع أن يقدم خدمات.