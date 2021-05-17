شكرا لمتابعة خبر عن الدكتورة فرح العماري تغرد : لماذا لا يوجد خيار في منصة إحسان لدعم البحوث العلمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

نشرت الدكتورة فرح العماري على حسابها في تويتر تغريدة تحدثت فيها عن عدم وجود خيار بمنصة إحسان للتبرع في دعم الأبحاث العلمية.

حيث لقيت التغريدة رواجاً وانتشاراً واسع بين أطياف المجتمع، الذين اظهروا فيها شكرهم للدكتورة لهذه اللفته ومدى اهميتها واهمية دعم مثل هذه الأبحاث التي تسهم في تقدم وتطور العلم في وطننا الغالي.

حيث قالت الدكتورة فرح في تغريدتها :

"لفتني خلال تصفح منصة إحسان عدم وجود خيار تبرع للجامعات ومراكز الأبحاث العلمية

إن من أهم الثقافات التي تنقصنا هي ثقافة التبرع للبحث والابتكار، ففي العالم المتقدم تقوم المؤسسات الخيرية بتمويل الأبحاث في مجال التكنولوجيا والابتكار، فمؤسسة Wellcome Trust الطبية مثلا مولت البحث والابتكار بمنحة قدرها (26) مليار دولار، بينما أسهمت مؤسسة Bill & Melinda Gates الخيرية بـ (50) مليار دولار"

وأضافت "أما في السعودية، فلدينا عشرات المؤسسات الخيرية التي تنفق على جميع المجالات، باستثناء البحث والابتكار"