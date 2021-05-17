فلكية جدة: عطارد يصل لأقصى استطالة.. مساء اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب عطارد يصل استطالته العظمى الشرقية اليوم الاثنين، ومشاهد بالعين المجردة باتجاه الافق الغربي، بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن هذا الشهر يعتبر رائعًا لرصد عطارد في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فكلنا شاهد كوكب الزهرة أو المريخ أو المشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، مضيفًا أنه على الرغم من صغر حجم عطارد إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لا نلاحظه.

وأضاف أن أفضل وقت لرصد عطارد هو عندما يصل الكوكب إلى أقصى زاوية تفصله عن الشمس، كما يُرى من الأرض، وهذا الحدث يسمى (أكبر استطالة) وهي تحدث كل 70-40 يومًا.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أن هناك نوعين من الاستطالات - الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس، تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

وأضاف أن أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و 28 درجة شرق أو غرب الشمس، ويرجع سبب هذا الإختلاف لأن مدار عطارد ليس دائريًا تمامًا.

وأوضح أبو زاهرة، أنه يمكن البدء في البحث عن عطارد عند غروب الشمس؛ حيث سيبدو الكوكب مثل نجم لامع أمام كوكبة الثور، وباستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطوار عطارد التي تشبه أطوار القمر. ولكن يجب عدم الإنتظار طويلاً؛ لأن عطارد سيكون على ارتفاع (20) درجة فوق الأفق وسيغرب بعد حوالي ساعة ونصف بعد غروب الشمس.

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