البحرين تحتفي بالزوار السعوديين.. وتبادر بتطبيق 3 شروط احترازية

احتفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالزوار السعوديين عبر إطلاق حملة بعنوان «ولهنا عليكم»، يأتي هذا فيما بدأ الزوار السعوديون التوافد إلى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، وتزينت الشوارع هناك بالعلمين السعودي والبحريني، تعبيرًا عن الحفاوة بالزوار، وفق «الإخبارية».

ويتصدر الحصول على لقاح فيروس كورونا بجرعتيه، الشروط الأساسية لدخول البحرين عبر جسر الملك فهد، مع اعتماد التطبيقات المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة في المطاعم ودور السينما والأماكن لسياحية، فيما تتم مراقبة سريان التدابير الوقائية في البحرين من قبل وزارتي الصحة والداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وتضمنت تحديثات وزارة الداخلية السعودية، حصول المسافر إلى البحرين على جرعتي لقاح كورونا، ومنع سفر من هم أقل من 18 عامًا، وشهدت حركة المسافرين هدوءًا صباح اليوم عقب تطبيق قرار وزارة الداخلية، وذلك بعد أن شهدت إقبالًا مع لحظة تنفيذ قرار السماح بالسفر منتصف الليل.

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