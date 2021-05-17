بالفيديو.. استئناف السفر برًا مع الأردن.. و«عمان» توضح شروط الدخول

بدأت اليوم الإثنين حركة السفر بين السعودية والأردن، عبر منفذ الحديثة الحدودي بين البلدين، وذلك مع تطبيق قرار وزارة الداخلية بالسماح بالسفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وذكرت قناة «المملكة» الأردنية في تقرير لها، أن السفير السعودي لدى عمان، نايف بن بندر السديري، تفقد ترتيبات السفر عبر منفذ (الحديثة/العمري).

وأشار التقرير إلى أن إجراءات السفر للسعوديين تتمثل في الحصول على نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر) قبل دخول الأردن بما لا يزيد على 72 ساعة، أو الحصول على جرعتي لقاح كورونا، أو جرعة واحدة مر عليها 14 يومًا، مع إرفاق ما يثبت ذلك.

استئناف السفر برا بين #الأردن و #السعودية عبر معبر #العمري - #الحديثة#هنا_المملكة pic.twitter.com/YfrJOJEWkW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 17, 2021

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