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بالفيديو.. استئناف السفر برًا مع الأردن.. و«عمان» توضح شروط الدخول

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الرياض - محمد عبدالله - السفير السديري تفقد الترتيبات بمنفذ «العمري/الحديثة»

بدأت اليوم الإثنين حركة السفر بين والأردن، عبر منفذ الحديثة الحدودي بين البلدين، وذلك مع تطبيق قرار وزارة الداخلية بالسماح بالسفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وذكرت قناة «المملكة» الأردنية في تقرير لها، أن السفير السعودي لدى عمان، نايف بن بندر السديري، تفقد ترتيبات السفر عبر منفذ (الحديثة/العمري).

وأشار التقرير إلى أن إجراءات السفر للسعوديين تتمثل في الحصول على نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر) قبل دخول الأردن بما لا يزيد على 72 ساعة، أو الحصول على جرعتي لقاح ، أو جرعة واحدة مر عليها 14 يومًا، مع إرفاق ما يثبت ذلك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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