«طقس الثلاثاء».. مركز الأرصاد يتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًّا



توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيًّا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، مع تكون سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شماليَّة غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة،غدا الثلاثاء، بالدرجة المئوية: