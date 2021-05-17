منطقة الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بتسجيل 281 حالة

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 281 إصابة، من إجمالي 886 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 250 حالة، والشرقية 97 حالة، والمدينة المنورة 63 حالة، وعسير 51 حالة، وجازان 46 حالة، والقصيم 38 حالة، ونجران 15 حالة، والباحة 12 حالة، وتبوك والحدود الشمالية 10 حالات لكل منها، وحائل 9 حالات، والجوف.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و1127 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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