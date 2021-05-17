صحة جازان تعايد مرضى الرعاية الصحية المنزلية خلال العيد

نفذت صحة جازان ممثلة في إدارتي الرعاية الصحية المنزلية وتجربة المريض، مبادرة "أنتم عيدنا ووجودكم حياة لنا"، والتي تتضمن على زيارة المرضى المسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وانطلقت هذه المبادرة أول أيام عيد الفطر المبارك، وتضمنت زيارة مرضى الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى جازان العام، إذ كان في مقدمة منفذي هذه المبادرة مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية محمد بن أحمد حكمي، ومدير إدارة تجربة المريض عبدالله عشوي ورئيس قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى يحيى سويدي وعصام مباركي الذين قاموا بتنفيذ عدد من الزيارات للمرضى في منازلهم وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر وتقديم الورود والهداية لهم إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات التوعوية التي تحثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ اللقاح من خلال الفرق الطبية الميدانية للزيارات المنزلية.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا للمبادرات الأخرى التي تؤكد حرص صحة جازان على تعزيز التواصل مع مرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم وذلك من خلال مشاركتهم في مناسبات الأعياد وغيرها، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز مستوى الارتقاء بالخدمات الصحية للمرضى بشكل عام ولمرضى الرعاية الصحية المنزلية بشكل خاص.