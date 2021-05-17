ضبط 254 شخصا في 5 تجمعات مخالفة لإجراءات كورونا

ضبطت الجهات الأمنية 254 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية بينهم 72 امرأة وذلك في تجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وتم الضبط في 5 مناطق ومدن شملت جازان والحدود الشمالية ورنية ونجران والباحة. وقالت الجهات الأمنية إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المخالفين وكل من حضر التجمعات محل المخالفة.



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