12 وفاة بكوفيد-19 وتسجيل 886 إصابة جديدة

وشددت الصحة على ضرورة الإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لايمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (433980) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (418914) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) وفاة جديدة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7174)، كما تم إجراء (61665) فحصا مخبريا جديدا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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