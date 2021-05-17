12 وفاة بكوفيد-19 وتسجيل 886 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (886) حالة مؤكدة وتعافي (1127) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7892) حالة منها (1377) حالة حرجة.

وشددت الصحة على ضرورة الإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لايمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (433980) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (418914) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) وفاة جديدة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7174)، كما تم إجراء (61665) فحصا مخبريا جديدا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏