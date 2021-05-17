السعودية | “الصحة” تُسجل 12 وفاة و886 إصابة جديدة بـ”كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 886 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 433980 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7174 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1127 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 418914 حالة، لافتة إلى أن هناك 7892 حالة نشطة حالياً، من بينها 1377 حالة حرجة.