الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

ضبط 24 شخصًا في تجمع مخالف بالباحة بينهم مواطنان أطلقا النار

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الباحة القبض على 24 شخصًا بأحد المنازل في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تفاصيل ضبط تجمع مخالف بالباحة

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن الجهات الأمنية المختصة، ضبطت (24) شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات.

تطبيق العقوبات المقررة نظامًا

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

كما تم القبض على شخصين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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