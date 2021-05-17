الجوازات : إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات اختياريًا لمن بلغ 21 عامًا فأكثر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجوازات السعودية أن خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة عشر سنوات متاحة اختياريًا لمن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر.

طريقة تجديد جواز السفر

ويتم تجدد الجواز من خلال الخطوات التالية :

سجل الدخول إلى بوابة (أبشر).

اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.

اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

قدّم طلب تجديد جواز.

الجوازات جاهزة لاستقبال المسافرين

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت يوم أمس جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً يوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

الفئات المسموح لها بالسفر

وأوضحت الجوازات أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي “ساما”، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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