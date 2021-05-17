السعوديون يحلقون على متن الرحلات الدولية وفق تطبيق صارم للاحترازات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

بالتزامن مع دخول قرار رفع تعليق سفر المواطنين للخارج في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين انطلقت الرحلات الدولية التي تقل المواطنين من المملكة إلى العديد من دول العالم وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

وبدأ اليوم الاثنين سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل وفق الاشتراطات التي حددتها وزارة الداخلية والجهات المعنية.

ويسري القرار على المواطنين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا والمتعافين من الإصابة بالفيروس شريطة مضي أقل من 6 أشهر على إصابتهم إضافة إلى من هم دون 18 عامًا.

استئناف الرحلات الدولية

واستأنفت الخطوط السعودية اليوم، تشغيل رحلاتها الدولية عبر 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وأكدت الخطوط السعودية أنها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، و178 رحلة من جدة، وسيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة انطلاقًا من الرياض إلى حيدر آباد، وانطلاقًا من جدة إلى دكا، أما أولى رحلاتها الدولية القادمة إلى المملكة العربية السعودية فستكون رحلة القاهرة إلى الرياض ورحلة جاكرتا إلى جدة.

إقلاع أول رحلة من مطار الملك فهد

وشهد مطار الملك فهد الدولي اليوم إقلاع أول رحلة دولية على متن الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) والمتجهة إلى مدينة أمستردام، تزامنًا مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة.

أولى رحلات مطار جازان

شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكانت هيئة الطيران المدني أصدرت دليلًا إرشاديًا محدثًا للمسافرين أبرزت من خلاله اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقًا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال للتدابير الاحترازية.

قائمة الدول المستثناة من السفر

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أكد استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي : ( ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند ) ، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.



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