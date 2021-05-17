السعودية | إطلاق وثائقي "تطعيمة" الذي يحكي رحلة اللقاحات بالسعودية

شكرا لقرائتكم إطلاق وثائقي "تطعيمة" الذي يحكي رحلة اللقاحات بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، عن الفيلم الوثائقي "تطعيمة" الذي يحكي رحلة اعتماد اللقاحات في المملكة، والذي يتناول إصرار ودعم القيادة الرشيدة، وجهود أبناء الوطن، في بدء رحلة السعودية للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ويهدف وثائقي "تطعيمة" إلى تعزيز الثقة في ضمان وأمانة وفعالية اللقاحات المستخدمة في السعودية، والإجابة على أبرز التساؤلات التي تدور حوله، وتوضيح مراحل دراسته وفحصه وفسحه، من خلال مجموعة من أهم المسؤولين والمتخصصين.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة بدأت حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.

رابط فيلم "تطعيمة" على قناة اليوتيوب التابعة لهيئة الغذاء: