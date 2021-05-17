مقاهي الشيشة بحفر الباطن تفتح أبوابها للمحصنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بدأت مقاهي الشيشة في حفر الباطن تقديم خدماتها للزبائن مع تطبيقها للإجراءات الاحترازية التي من أهمها تطبيق التباعد لمسافة متر ونصف، ووضع الملصقات مع فحص درجة الحرارة قبل الدخول ولبس الكمامة والتأكد من حالته في تطبيق توكلنا، جاء ذلك بعد إغلاق لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا.

بروتوكولات مقاهي الشيشة

وجاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الصحة العامة وقاية عن البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها في مقاهي تقديم الشيشة، وذلك لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا، واشتراطات التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل، وذلك اعتبارًا من 5 شوال، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز 7 أيام.

وأشارت إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين فقط لتلك المقاهي، ومنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

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