فلكية جدة: أقصى ارتفاع لكوكب عطارد بقبة السماء الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن كوكب عطارد سيصل اليوم الاثنين 17 مايو 2021 استطالته العظمى الشرقية وسيكون مشاهداً بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي مثل نجم من القدر الأول بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل، وهي فرصة مثالية للتصوير بسماء الوطن العربي.

رصد كوكب عطارد

وأضاف أبوزاهرة، في بيان اليوم الاثنين، يعتبر هذا الشهر رائعًا لرصد عطارد في النصف الشمالي للكرة الأرضية فكلنا شاهد كوكب الزهرة أو المريخ أو المشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم هذا الكوكب ، إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لا نلاحظه.

وأضاف أن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس وفي معظم الأحيان يطمسه وهج ضوئها ولهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل، ومع ذلك ، في أوقات محدد ، يصبح الكوكب مرئيًا لنا، وإن أفضل وقت لرصد عطارد هو عندما يصل الكوكب إلى أقصى زاوية تفصله عن الشمس كما يُرى من الأرض، وهذا الحدث يسمى “أكبر استطالة” وهي تحدث كل 70-40 يومًا وهو وقت ممتع لأي محب لمراقبة السماء.

وتابع أن هناك نوعين من الاستطالات – الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

أقصى زاوية استطالة

وأضاف أبوزاهرة “أن أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و 28 درجة شرق أو غرب الشمس، ويرجع سبب هذا الاختلاف لأن مدار عطارد ليس دائريًا تمامًا، ويمكن البدء في البحث عن عطارد عند غروب الشمس حيث سيبدو الكوكب مثل نجم لامع أمام كوكبة الثور ، وباستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطوار عطارد التي تشبه أطوار القمر. ولكن يجب عدم الانتظار طويلاً لأن عطارد سيكون على ارتفاع 20 درجة فوق الأفق وسيغرب بعد حوالي ساعة ونصف بعد غروب الشمس، لذلك حاول ألا تفوت فرصة رؤية عطارد هذا الشهر، وإلا فستتاح الفرصة مرة أخرى خلال أقصى استطالة غربية صباحية للكوكب في يوليو القادم.



شارك الخبر