مطار الملك عبدالله يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - واس

شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

مغادرة 92 مسافراً

وأكد مدير مطار الملك عبدالله بجازان مبارك بن محمد الشهراني مغادرة أكثر من 92 مسافراً على متن الطائرة، بينهم 23 مواطناً ممن توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين المتمثلة في أن يكون المسافر محصن بجرعتين، أو محصن بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، وحصول متابعات الخليج 365 الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص “PCR” لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العينة.

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