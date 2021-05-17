كيفية طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي وشروط التقديم

تقدم وزارة الشؤون البلدية والشؤون الريفية والإسكان في المملكة العربية السعودية العديد من البرامج والمبادرات بهدف تمكين المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب، من امتلاك أرض أو مسكن ومن ضمن هذه المبادرات والبرامج منح أراضِ مجانية من الديوان المملكي، وهي مبادرة متاحة في كافة أنحاء المملكة، وفي هذه المقالة سوف نستعرض كيفية طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي والشروط المطلوب توفرها في الراغبين في التقديم وطريقة التقديم إلكترونيًا والاستعلام عن الطلب.

كيفية طلب منحة أرض مجانية

شروط طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

حددت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عددًا من الشروط العامة التي يجب توفرها لتقديم طلب منحة أرض مجانية والتي تشمل ما يلي:

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

إذا كانت المتقدمة امرأة مطلقة أو أرملة يجب أن لا يزيد عمرها عن 25 عام.

تقديم طلب منحة أرض مجانية يتم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الشؤون البلدية والريفية والإسكان.

رابط تقديم طلب منحة أرض مجانية وخطوات التقديم

التقديم لطلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي متاح للمواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، إلكترونيًا، بكل سهولة ويسر وفق الخطوات التالية: