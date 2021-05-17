شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الكشف عن سبب تراجع الكثير من المواطنين عن السفر للبحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أسهم اشتراط تلقي جرعتين من لقاح ‎ كورونا قبل عبور الحدود ‎ السعودية إلى ‎البحرين في تراجع الكثيرين عن قرار السفر.

وأوضح مراسل قناة العربية سالم الراجح أن العدد الأكبر في المملكة تلقي جرعة واحدة فقط ، مما تراجع الكثير عن قرار السفر إلى البحرين لحين تلقي الجرعة الثانية.

وأكد أن الداخلية تواصل تحديث الإجراءات الاحترازية بحسب الحالات الوبائية والظروف المتعلقة بكورونا

وأشار إلى أن المواطنون أقاموا أجواء احتفالية بسبب عودة الحياة على جسر الملك فهد ، مبينا أن سفر المواطنين إلى البحرين سيعيد الحياة للفنادق التي تعودت أن تستقبل عدد كبير من السياح السعوديين.