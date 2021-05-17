شكرا لمتابعة خبر عن استعراض لمكاسب اقتصاد ‎البحرين من عودة السياح السعوديين إليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سلط تقرير الضوء على مكاسب اقتصاد ‎البحرين من عودة السياح السعوديين إليها، بعد توقف حركة السفر بسبب جائحة كورونا

وأوضح التقرير الذي أعدته العربية أن هناك تفاؤل بتعافي قطاع السياحة بعد السماح بدخول الخليجين المحصنيين ، حيث قررت البحرين إعفاء السياح من شرطي ال pcr والحجر الذاتي، وخاصة بعد سماح المملكة للمحصنين بالسفر .

كانت البحرين قد تكبدت خسائر كبيرة بسبب كورونا، حيث بلغت قيمتها الشهرية 40 مليون دولار بقطاع السياحة، وعودة السياحة السعوديين ستضيف في اقتصاد البحرين 3 مليارات دولار، حيث بلغت عدد الزيارات السياحية للبحرين 11 مليون زائر سنويا منهم 88٪ سعوديون.

وقال سنان الجابري مدير المرافق و الخدمات السياحية في هيئة السياحة والمعارض أن العوائد الاقتصادية ستكون كبيرة ايجابية وتعمل على سرعة تعافى القطاع السياحي ونمو الأنشطة السياحية كالفنادق ومكاتب السفر وتنظيم الجولات السياحية، مؤكدا أن جسر الملك فهد يعتبر المنفذ الأهم للسياحة في البحرين

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