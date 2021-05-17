شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية من مطار الملك فهد الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية فجر هذا اليوم من مطار الملك فهد الدولي، وذلك بعد أكثر من 14 شهراً من الإغلاق بسبب جائحة " كورونا ".

ويذكر أن الرحلات الدولية مع الساعة الواحدة صباحاً وفق الدليل الإرشادي المحدّث للمسافرين الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني متضمناً الإجراءات المطبقة سابقاً علاوة على إجراءات وقائية جديدة.

ويأتي ذلك تزامناً مع عودة الرحلات، بعد السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج الوطن وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.