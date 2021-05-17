أمانة جدة: بدء تنفيذ قرار السماح بالشيشة للمحصنين من كورونا

أوضحت أمانة محافظة جدة، بدء العمل، اليوم الإثنين، بقرار السماح بعودة الشيشة والمعسل في الأماكن المفتوحة، مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في (توكلنا) وتطبيق البروتوكولات الوقائية.

كانت هيئة الصحة العامة «وقاية»، أعلنت في وقت سابق، عن اقتصار دخول العملاء «المحصّنين» فقط لمقاهي الشيشة والمعسل، موضحة أنه يشترط التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل اعتبارًا من 5 شوال.

وأضافت أنه في حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري «بي سي آر» لا تتجاوز مدتها سبعة أيام، مع اقتصار دخول العملاء المحصنين فقط لتلك المقاهي، فضلًا عن منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

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وقاية: السماح بتقديم الشيشة للزبائن المحصنين في الأماكن المفتوحة بدءًا من 5 شوال