بالفيديو.. مواطن يعود وحيدًا من جسر الملك فهد بسبب لقاح كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق للحظة عودة مواطن وحيدًا من على جسر الملك فهد البحري بسبب عدم إكماله جرعتي لقاح كورونا، ما أدى لعدم تمكنه من دخول البحرين.

ووثق الفيديو الذي يبدو أنه صُور فجر اليوم الإثنين، لمواطن يتحرك منفردًا عائدًا إلى السعودية، وذلك بعد تحديث وزارة الداخلية إجراءات واشتراطات السفر إلى مملكة البحرين.

وتضمنت تحديثات وزارة الداخلية، حصول المسافر إلى البحرين على جرعتي لقاح كورونا، ومنع سفر من هم أقل من 18 عامًا.

وشهدت حركة المسافرين هدوءًا صباح اليوم عقب تطبيق قرار وزارة الداخلية، وذلك بعد أن شهدت إقبالًا مع لحظة تنفيذ قرار السماح بالسفر منتصف الليل.

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