اخبار السعوديه

بالفيديو.. مواطن يعود وحيدًا من جسر الملك فهد بسبب لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - لعدم تناوله الجرعتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق للحظة عودة مواطن وحيدًا من على جسر الملك فهد البحري بسبب عدم إكماله جرعتي لقاح ، ما أدى لعدم تمكنه من دخول البحرين.

ووثق الفيديو الذي يبدو أنه صُور فجر اليوم الإثنين، لمواطن يتحرك منفردًا عائدًا إلى ، وذلك بعد تحديث وزارة الداخلية إجراءات واشتراطات السفر إلى مملكة البحرين.

وتضمنت تحديثات وزارة الداخلية، حصول المسافر إلى البحرين على جرعتي لقاح كورونا، ومنع سفر من هم أقل من 18 عامًا.

وشهدت حركة المسافرين هدوءًا صباح اليوم عقب تطبيق قرار وزارة الداخلية، وذلك بعد أن شهدت إقبالًا مع لحظة تنفيذ قرار السماح بالسفر منتصف الليل.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. حركة هادئة للمسافرين عبر جسر الملك فهد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا