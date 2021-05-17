بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم جمع نية صيام الست من شوال مع الإثنين والخميس

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الإثنين والخميس وأيام البيض.

وقال الشيخ الخثلان- عبر تويتر- إنه الأمر في صيام الست من شوال واسع وميسر، فإن شاء الشخص صامها متفرقة وإن شاء جمعها في يومي الإثنين والخميس والأيام البيض (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري).

وأضاف الشيخ الخثلان، أنه يرجى أن ينال الشخص فضيلة صيام الست من شوال مع أجر صيام يومي الإثنين والخميس والأيام البيض الثلاث.

☀️ ما حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين والخميس وأيام البيض؟#سعد_الخثلان #صيام_الست_من_شوال #صيام_الست https://t.co/oeJvl0EBjE pic.twitter.com/TrJHkfdLr9 — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) May 15, 2021

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