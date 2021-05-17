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عبور 310 مركبات إلى قطر عبر منفذ سلوى.. و«الجمارك» توضح شروط السفر

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الرياض - محمد عبدالله - حركة دخول السيارات تعتبر قليلة نسبيًا

مع أول ساعات السماح بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية فجر اليوم الإثنين، عبرت نحو 310 مركبات إلى دولة قطر، من خلال منفذ سلوى البري.

وذكر مراسل برنامج «اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية» أن جميع الجهات والدوائر الحكومية بمنفذ سلوى تعمل على قدم وساق لتسهيل إجراءات العبور للمسافرين، مشيرًا إلى أن حركة الدخول إلى قطر تعتبر قليلة نسبيًا؛ حيث عبرت 310 مركبات فقط في ساعات صباح اليوم الإثنين.

وحول شروط السفر إلى قطر، أوضح مراسل برنامج «اليوم» نقلًا عن مسؤولين بالجمارك، أن من تلقى جرعتي لقاح عليه أخذ تأمين السفر وفحص بي سي آر، ولا يشترط عند وصوله إلى قطر الحجر الصحي لمدة أسبوع، وأن الحجر لمدة أسبوع يطبق على من أخذ جرعة واحدة من لقاح كورونا، وكذلك على الأطفال.

يُذكر أن منفذ سلوى البري يبعد عن مدينة الهفوف قرابة 150 كيلو مترًا، ونحو 470 كيلو مترًا عن مدينة الرياض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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