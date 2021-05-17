الحصيني عن طقس الإثنين: أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم مناطق المملكة، اليوم الإثنين.

وأشار الحصيني- عبر تويتر- إلى وجود سحب ممطرة على ارتفاعات مختلفة، وذلك على مرتفعات عسير وجازان وشرقها وغرب نجران.

وأضاف أنه تظهر بعض السحب على أجزاء من وسط المملكة وشمال غرب المدينة المنورة، وقد تهطل بعض الأمطار الخفيفة مع رياح مثيرة للأتربة.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، سماءً غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

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