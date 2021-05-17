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آلاف السعوديين يغادرون المملكة بعد 16 شهراً من تعليق السفر بسبب فيروس كورونا

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محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

بدأ اليوم الاثنين آلاف السعوديين السفر إلى خارج المملكة بعد حوالي 16 شهراً من تعليق السفر بسبب جائحة كورونا.

 

وأعلنت وزارة الداخلية ، في 2 مايو (أيار) الجاري، رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من صباح اليوم الإثنين، شرط التحصين بجرعتي اللقاح الكاملتين، أو بالجرعة الأولى  منذ  14 يوماً ، حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

 

وسمحت السلطات السعودية للمواطنين المتعافين بالسفر، إذا لم يتجاوز تاريخ إصابتهم 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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