الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم الاثنين 17 مايو/أيار 2021، تبايناً ملحوظاً مع تحسن أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الاثنين إلى 222.20 ريال (59.25 دولار).

الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في المملكة)، مسجلا 194.43 ريال (51.85 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم عند 166.65 ريال (44.44 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، إلى 129.62 ريال (34.56 دولار).

أسعار الذهب عالمياً

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تدعم الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض الدول الآسيوية.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1854 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير شباط.

وقفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1853.20 دولار.

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