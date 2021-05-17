تنفيذ حكم الشرع بحق مواطن قتل آخر بطعنات سكين في الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف، فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية .

وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) .

أقدم / عادل بن أحمد بن محمد الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / عبدالقادر بن هجاد بن هباش الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.

القبض على الجاني

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم الحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.

تنفيذ حكم القتل قصاصاً

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ عادل بن أحمد بن محمد الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاثنين 5 / 10 / 1442 هـ ، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل .

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