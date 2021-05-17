شركة أليانز إس أف تربح 4.7 مليون ريال خلال الربع الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ).

صافي الربح

وحققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة 4.7 مليون ريال مقارنة بخسارة 14.9 مليون في الربع المماثل من العام السابق.

سبب ارتفاع الأرباح

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “يعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة والضريبة بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بنسبة 32.1% (92.6 مليون ريال سعودي مقابل 136.3 مليون ريال سعودي) وإلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 31.9 % (25.2مليون ريال سعودي مقابل 36.9 مليون ريال سعودي) قابلها انخفاض في صافي الإيرادات بنسبة 37.4% (103.7 مليون ريال سعودي مقابل 165.6 مليون ريال سعودي). ويعود السبب الرئيسي للانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة إلى الانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المدفوعة لقطاع تأمين المركبات بنسبة 63.7% (37.1 مليون ريال سعودي مقابل 102.1 مليون ريال سعودي)”.

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