وقت اللياقة تعلن افتتاح مركز إكسبرس للرجال بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت “وقت اللياقة” افتتاح مركز رياضي «إكسبرس» للرجال منخفض التكلفة ويعمل 24 ساعة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 600 متر مربع، وستكون أوقات الدوام “حالياً” من الساعة ٦ صباحاً حتى ١٢ منتصف الليل، إلى أن يتم إصدار تصريح ٢٤ ساعة قريباً بإذن الله.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن المركز سيعمل بنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة بدءاً من السبت الماضي الموافق 16 مايو 2021م. كما سيكون ممكناً رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الأندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تجهيزات رياضية عالية المواصفات

ويحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات من معدات تكنوجيم (Technogym)، العلامة التجارية العالمية والرائدة في مجال المنتجات والخدمات والتقنيات الرقمية الخاصة باللياقة البدنية والمورد الرسمي لآخر 7 ألعاب أولمبية، وكذلك أحدث التصاميم للصالات. وسيظهر الأثر المالي بدءاً من الربع الثاني من عام 2021م.

وقت اللياقة- إكسبرس

ويقع المركز، الذي سيكون تحت العلامة التجارية «وقت اللياقة- إكسبرس»، على طريق الأحساء، حي الزهراء في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 600 متر مربع.

ليرتفع إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة إلى 133، هذا وسيتم إصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع المقبلة.

ويؤكد هذا الافتتاح والمشاريع قيد الإنشاء لأندية وقت اللياقة إكسبرس، التزام الشركة بخطتها للتوسع في قطاع الصالات الرياضية منخفضة التكلفة.



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