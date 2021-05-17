السعودية | "جاهز" أول شركة تقنية سعودية تختار HSBC لإدارة طرحها للاكتتاب

شكرا لقرائتكم "جاهز" أول شركة تقنية سعودية تختار HSBC لإدارة طرحها للاكتتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عينت شركة توصيل الطعام السعودية "جاهز" بنك إتش إس بي سي السعودية HSBC Holdings Plc لإدارة طرح أول شركة تقنية ناشئة في المملكة للاكتتاب العام.

واختارت شركة "جاهز الدولية لتكنولوجيا المعلومات" بنك HSBC المملكة العربية السعودية كمستشار مالي وحيد ومنسق عالمي للاكتتاب العام المحتمل في سوق "نمو"، وهي سوق للشركات الصغيرة، والتي تفرض متطلبات إدراج أخف لتشجيع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة على زيادة رأس المال.

وقالت الشركة، التي تأسست في 2016، إنها تخدم حوالي مليوني عميل في المملكة، ونفذت حوالي 20 مليون طلب للمطاعم من خلال تطبيقها في عام 2020، دون الكشف عن تفاصيل بشأن تقييمها المحتمل. فيما أغلقت جولة تمويل بقيمة 36.5 مليون دولار العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قال الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، غصاب المنديل: "سنواصل توسيع منصتنا للاستفادة من فرص النمو الجديدة التي توفرها التغييرات السريعة المدعومة بالتكنولوجيا في سلوك المستهلك، في كل من المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع".

ويعد، "جاهز" هو أكبر لاعب محلي في سوق توصيل الطعام في المملكة، ويتنافس مع "كريم ناو"، و"أوبر"، و"ديليفري هيرو"، و"طلبات"، كما يتوسع جاهز أيضاً في مجالات أخرى مثل الخدمات اللوجستية والمطابخ السحابية.

يأتي ذلك فيما يظهر الإنفاق الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية تحسن ملحوظ، حيث انتعش الاقتصاد غير النفطي في الربع الأول إلى مستويات ما قبل الوباء في أعقاب الركود.

وقال جاهز إن "تحسن الاقتصاد السعودي وما ينتج عنه من زيادة في التوظيف والدخل المتاح، سيغذي المزيد من الإنفاق على الغذاء والتجارة الإلكترونية".