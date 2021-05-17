مرور الحدود الشمالية يضبط مفحط حي الصالحية بعرعر

أعلن مرور منطقة الحدود الشمالية، عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في مدينة عرعر، مشيرًا إلى إحالته للهيئة المرورية.

وذكر المرور السعودي- عبر تويتر- أن مرور الحدود الشمالية ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الصالحية في مدينة عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المرور السعودي، إلى أنه ستتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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