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بالفيديو.. حركة هادئة للمسافرين عبر جسر الملك فهد

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الرياض - محمد عبدالله - العبور مسموح لمن تلقى جرعتي

قلَّت حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد للمتجه إلى البحرين، عما كانت عليه فجر اليوم الإثنين، نتيجة للقرارات المستحدثة من وزارة الداخلية بخصوص السفر للخارج.

وذكرت مراسلة قناة الإخبارية لبرنامج «اليوم» أن السفر مسموح لمن تلقى جرعتي كورونا والأكبر من 18 عامًا، مشيرة إلى أن  حركة المسافرين عبر الجسر هادئة صباح اليوم.

وأوضحت أن الحركة لم تتوقف على جسر الملك فهد سواء في الجانب التجاري أو جانب المسافرين، للفئات المستثناة منذ بداية الجائحة، والذين بلغ عددهم نحو 1000 مسافر يوميًا. مضيفة أنه تم استغلال فترة ما قبل السماح بالسفر في إجراء أعمال التطوير والصيانة للجسر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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