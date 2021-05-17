بالفيديو.. حركة هادئة للمسافرين عبر جسر الملك فهد

قلَّت حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد للمتجه إلى البحرين، عما كانت عليه فجر اليوم الإثنين، نتيجة للقرارات المستحدثة من وزارة الداخلية بخصوص السفر للخارج.

وذكرت مراسلة قناة الإخبارية لبرنامج «اليوم» أن السفر مسموح لمن تلقى جرعتي كورونا والأكبر من 18 عامًا، مشيرة إلى أن حركة المسافرين عبر الجسر هادئة صباح اليوم.

وأوضحت أن الحركة لم تتوقف على جسر الملك فهد سواء في الجانب التجاري أو جانب المسافرين، للفئات المستثناة منذ بداية الجائحة، والذين بلغ عددهم نحو 1000 مسافر يوميًا. مضيفة أنه تم استغلال فترة ما قبل السماح بالسفر في إجراء أعمال التطوير والصيانة للجسر.

فيديو | مراسلة #الإخبارية من #جسر_الملك_فهد: الحركة أصبحت أقل بكثير على الجسر بعد القرارات المستحدثة من وزارة الداخلية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/gheSPyyjPZ — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 17, 2021

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