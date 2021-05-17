محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 17 مايو 2021، في معظم البنوك ولدى البنك المركزي المصري.



واليوم هو أول أيام عمل البنوك في مصر بعد عطلة طويلة منذ الأربعاء الماضي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي. وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

وتسعى مصر إلى تنشيط السياحة التي تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.

وتخطط مصر لإعلان منتجعات البحر الأحمر منطقة خالية من فيروس كورونا في إطار خطة واسعة لتنشيط السياحة.

وتتميز مصر بمدن سياحية خلابة على طول ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، وعلى رأسها الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

ووفقا لوزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، فإن مصر تأمل في تعافي السياحة بحلول نهاية العام عندما تتمكن من تطعيم موظفي السياحة في المنتجعات على البحر الأحمر وإعلان المنطقة وجهة خالية من كوفيد-19.

وقال العناني لرويترز إن بلاده متفائلة باستقبال المزيد من الزوار هذا العام مع تزايد أعداد السائحين بشكل مطرد منذ يناير كانون الثاني إلى حوالي نصف مليون سائح شهريا.

وتمثل السياحة عادة ما يصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبلغت إيرادات السياحة الشهرية حوالي 500 مليون دولار في أبريل/ نيسان، أي نصف ما كانت عليه قبل الوباء.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، نفس سعر الأحد.

واستقر متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني ثابتا عند نحو 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.