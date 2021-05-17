النقل تعلن فتح جسر الخليج: انتهينا ودربكم سالك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة النقل، صباح اليوم الاثنين، افتتاح جسر الخليج بعد عملية استبدال فواصل التمدد للجسر.

انتهينا ودربكم سالك

وقالت وزارة النقل، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، تم فتح جسر الخليج، انتهينا ودربكم سالك”.

صيانة دورية للطرق

وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق يوم 28 رمضان الماضي، لأسباب تتعلق بالصيانة الدورية التي تجريها وزارة النقل لكل الطرق والجسور في المملكة.



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