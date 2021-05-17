شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال معلقاً حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال معلقاً حتى الآن، لكن الساري حالياً جواز السفر.

وقال العتيبي إن الأمر خلال الساعات الماضية كان فيه سلاسة حسب الخطط الموضوعة ، مؤكدا أن الجوازات طبقت التعليمات حسبما وردت مؤخراً بشأن السفر إلى البحرين.

وأضاف أن جسر الملك فهد استوعب عدد كبير من المسافرين ، وقامت الجهات العاملة بالعمل كمنظومة واحدة وتنسيق دائم موضحاً أن الجسر لم يعد به حالياً أعداد كبيرة من المُغادرين