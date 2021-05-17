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الزعاق: سنشاهد أجمل الأجرام السماوية في سماء المملكة بالعين المجردة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق أننا سنشاهد خلال هذه الأيام بالعين المجردة ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي، بعيد مغيب الشمس.

قال الزعاق: خلال هذه الأيام سنبدأ نشاهد بالعين المجردة ومن داخل المدن ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي بعيد مغيب الشمس، وتستمر معنا المشاهدة طوال فترة الصيف.

وأضاف: الكواكب تعكس ضوء النجم، وخلال هذه الأيام سوف نشاهد 5 من السرايّات، وهي "عطارد والزهرة في الجهة الغربية بعيد مغيب الشمس، والمشتري وزحل بالجهة الشرقية قبيل الشروق، وسنشاهد المريخ طوال الليل.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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