السعودية تبحث سبل تنسيق التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين

شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك، الذي انعقد افتراضيًا، لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تنسيق التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وبحث سبل تنسيق المواقف للتحرك في الأمم المتحدة لوقف هذه الاعتداءات لاسيما الأخيرة على المدنيين والأطفال، ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحمايتهم.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.

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