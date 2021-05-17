«ها نحن نتوج التزامنا».. إقلاع أول رحلة طيران للمواطنين خارج السعودية بعد تعليق كورونا

وثقت الهيئة العامة للطيران المدني، لحظات إقلاع أول رحلة طيران بعد رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية الذي استمر لـ16 شهرًا.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت هيئة الطيران المدني: الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية، استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة.

وأضافت في مقطع فيديو: "الساعة الـ1:00 صباحًا لحظة السماح بسفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية. ها نحن نتوِّج التزامنا، وباستمرار التزامنا نحافظ على مكتسباتنا استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة.