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وزارة النقل تعلن إعادة فتح جسر الخليج بالرياض

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الرياض - محمد عبدالله - بعد انتهاء أعمال الصيانة

أعلنت وزارة النقل، عن إعادة افتتاح جسر الخليج بالرياض، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة له.

وذكرت الوزارة- عبر حسابها على تويتر- أنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، تم فتح جسر الخليج، وتابعت «انتهينا ودربكم سالك».  

كانت وزارة النقل أعلنت في وقت سابق، عن تنفيذ إغلاق مروري كامل لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض، يستمر لمدة ثمانية أيام اعتبارًا من يوم الإثنين 10 مايو وحتى يوم الإثنين 17 مايو الجاري، وذلك بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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