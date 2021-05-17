وزارة النقل تعلن إعادة فتح جسر الخليج بالرياض

أعلنت وزارة النقل، عن إعادة افتتاح جسر الخليج بالرياض، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة له.

وذكرت الوزارة- عبر حسابها على تويتر- أنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، تم فتح جسر الخليج، وتابعت «انتهينا ودربكم سالك».

كانت وزارة النقل أعلنت في وقت سابق، عن تنفيذ إغلاق مروري كامل لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض، يستمر لمدة ثمانية أيام اعتبارًا من يوم الإثنين 10 مايو وحتى يوم الإثنين 17 مايو الجاري، وذلك بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة.

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