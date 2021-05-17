سماء السعودية تشهد تحليق 385 رحلة جوية بعد 16 شهرًا من التوقف

بعد أكثر من عام وأربعة أشهر من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، تشهد سماء السعودية عودة الرحلات الدولية مجددًا، بتحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية.

حيث يشهد مطار الملك خالد الدولي في ‫الرياض إقلاع 225 رحلة، بينما يبلغ عدد الرحلات في مطار الملك عبد العزيز الدولي في ‫جدة 75 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي في ‫الدمام 66 رحلة، وفقًا لما ذكرته «العربية».

وبدأ اليوم الإثنين (5 شوال) تطبيق قرار السماح بالسفر عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مع تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها وجود وثيقة تأمين مدتها 30 يومًا لمن هم أقل من 18 عامًا.

ونفذت المطارات بالسعودية أكثر من 50 إجراءً وقائيًا لمنع انتشار عدوى كورونا، ومنها تعقيم أسطول الطائرات بشكل دوري آليًا، باستخدام جهاز (UVC) للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية؛ وكذلك تطعيم طواقم الخدمة الجوية بنسبة 100%.

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