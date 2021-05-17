داخل مخيم.. ضبط 60 مواطنًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية برنية

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 60 مواطنًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مخيم.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة رنية، ضبطت (60) مواطنًا داخل مخيم، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.