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ضبط 60 مواطنًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بـ رنية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

ضبط 60 مواطنًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بـ رنية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط (60) مواطنًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية برنية.

ضبط 60 مواطناً داخل مخيم

وفي التفاصيل صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة رنية، ضبطت (60) مواطنًا داخل مخيم، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد – 19) ولائحة الحد من التجمعات.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضاف متحدث شرطة مكة المكرمة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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